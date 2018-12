Nach Kollaps

Norwegens Biathlon-Star Svendsen wieder fit

Der viermalige Olympiasieger Emil Hegle Svendsen hat seinen Kollaps nach dem Biathlon-Sprint bei der WM in Hochfilzen überstanden und will im Einzel am Donnerstag wieder starten.