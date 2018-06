Schwerer Brocken (dpa)

Titelverteidiger Miami Heat um Superstar LeBron James bestreitet seinen Auftakt am selben Tag bei Rekordchampion Boston Celtics. Dies geht aus dem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Spielplan hervor. Nowitzki, Chris Kaman & Co. laufen erstmals vor heimischem Publikum am 3. November auf. Dallas war in der vergangenen Saison bereits in der ersten Playoff-Runde an den Oklahoma City Thunder (0:4) gescheitert. (dpa)