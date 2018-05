Dirk Nowitzki ist das Vorbild der deutschen NBA-Spieler. Foto: Sebastian Kahnert (dpa)

Nowitzki trifft mit den Dallas Mavericks wie erwartet am 30. Oktober auf Schröder und die Atlanta Hawks. Sollte der zweite deutsche Rookie Elias Harris den Sprung in den Kader der Los Angeles Lakers schaffen, kommt es vier Tage später in LA zum Aufeinandertreffen der beiden Top-Talente. Bei den Kaliforniern spielt zudem Center Chris Kaman.

Für Nationalspieler Tim Ohlbrecht geht es mit seinem neuen Club Philadelphia 76ers zuerst am 15. November nach Atlanta, drei Tage später soll es das Wiedersehen mit Nowitzki geben. Der Würzburger hatte seine NBA-Karriere 1999 gegen die Seattle SuperSonics mit Detlef Schrempf mit einem Duell gegen einen etablierten Deutschen begonnen - so wie nun Schröder. «Das erste NBA-Spiel an sich ist schon aufregend. Und dann gleich gegen Dirk - da werde ich noch aufgeregter sein!», zitierte die «Bild»-Zeitung den früheren Braunschweiger Bundesligaspieler.

Die NBA-Saison wird am 29. Oktober mit der Partie Indiana Pacers gegen Orlando Magic eröffnet, zudem empfängt Meister Miami Heat im Ost-Duell die Chicago Bulls. Den Abschluss machen Harris' Lakers im Los-Angeles-Stadtderby gegen die Clippers.