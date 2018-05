Premiere (dpa)

Dank einer starken Leistung in der Loipe ließ Biathletin Franziska Preuß im 6-Kilometer-Sprint alle 46 Konkurrentinnen hinter sich. Der 17 Jahre alte Rennrodler Christian Paffe aus Hallenberg blieb in der Eisrinne von Igls ganz cool und gewann, sein Ilmenauer Mannschaftskollege Toni Gräfe holte Bronze.

Die 17 Jahre alte Franziska Preuß vom SC Haag in Oberbayern geht als erste Jugend-Olympiasiegerin aus Deutschland in die Wintersport-Chronik ein. Die erste Medaille hatte am Vortag an gleicher Stelle Skispringerin Katharina Althaus erkämpft: Die 15-Jährige aus Oberstdorf gewann Silber auf der 70-Meter-Schanze.

Trotz eines Schießfehlers setzte sich Preuß in 17:27,7 Minuten vor der Kasachin Galina Wyschnewskaja durch, die im Ziel 27,5 Sekunden Rückstand hatte. Völlig ausgepumpt ließ sie sich nach dem Zieleinlauf in den Schnee fallen. Mit Freudentränen in den Augen winkte die Siegerin ihrer Familie und ihren Freunden auf der Tribüne in der Seefeld-Arena zu. "Es ist wie ein Traum - ich kann es noch gar nicht glauben", sagte die erste deutsche Jugend-Olympiasiegerin des Winters. "Auf der letzten Runde habe ich mich selber angespornt: Lauf, lauf, lauf!"

Olympiasieger Frank Ullrich, einer der weltbesten Biathleten der 70er und 80er Jahre, gehörte zu den ersten Gratulanten. "Das ist der Wahnsinn! Super, was das für so eine junge Athletin bedeutet. Das motiviert gleich für die nächsten Jahre", sagte der jetzige Nachwuchs- Bundestrainer. Auch Chef de Mission Ulf Tippelt war stolz und glücklich: "Super. Dass wir jetzt schon die erste Goldmedaille haben, motiviert das ganze Team."

24 Stunden zuvor hatte Katharina Althaus den Silber-Coup gelandet: Beim ersten Frauen-Skispringen der olympischen Ära eroberte die bayerische Frohnatur vom SC Oberstdorf auf Anhieb eine Medaille. Die Fahnenträgerin der deutschen Mannschaft musste sich nur ihrer Weltcup-Konkurrentin Sara Takanashi aus Japan geschlagen geben.

Kombinierer Tom Lubitz verpasste den Sprung aufs Podest dagegen. Der 16-Jährige vom VSC Klingenthal büßte am Sonntag den 20-Sekunden-Vorsprung im 10-Kilometer-Langlauf ein und wurde Vierter. "Auf den ersten beiden Runden habe ich sogar noch Zeit gut gemacht. Zum Schluss war einfach keine Kraft mehr da", gab der Vogtländer zu.

Die deutschen Eishockey-Spielerinnen feierten in Innsbruck ihren ersten Sieg. Zwei Tage nach dem 0:11 gegen Schweden gewann das U-18-Team der Trainerin Maritta Becker gegen die Slowakinnen mit 8:0 (4:0, 1:0, 3:0). Die weiteren Gegner beim Fünf-Nationen-Turnier sind Österreich und Kasachstan. (dpa)