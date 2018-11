«Indem wir die vier Feuer mit Menschenhand auf den höchsten Gipfeln in Großbritannien entfachen, stellen wir sicher, dass jede Heimnation in der paralympischen Flamme repräsentiert ist», sagte Olympia- und Paralympics-Organisationschef Sebastian Coe.

Für einen Tag werden die Fackeln dann in den jeweiligen Hauptstädten sein, ehe sie am 28. August in Stoke Mandeville ankommen. Dieser kleine Ort nordwestlich von London gilt als Ursprung der paralympischen Bewegung. 1948 organisierte ein dortiges Krankenhaus anlässlich der Olympischen Spiele in London Rollstuhl-Sportwettbewerbe für versehrte Kriegsveteranen. Das Paralympics-Maskottchen trägt deshalb den Namen Mandeville.

Die vier Flammen vereinigen sich in Mandeville. Am Abend des 28. August beginnt ein 24-stündiger Lauf mit der Fackel durch London. 580 Träger werden in Fünfer-Teams das Feuer bis ins Olympiastadion zur Eröffnungsfeier am 29. August bringen. Passiert werden unter anderem die berühmte Abbey-Road-Kreuzung, der Londoner Zoo, Piccadilly Circus und die Tower Bridge. Die XIV. Paralympics gehen bis zum 9. September.