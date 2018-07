Benjamin Becker muss gegen Radek Stepanek nachsitzen. Foto: Andy Rain (dpa)

Bis dahin hatte sich die Russin unerwartet schwer getan gegen die Weltranglisten-38. aus Bulgarien. Scharapowa, die neben Serena Williams (USA) als Topfavoritin gilt, peilt ihren zweiten Wimbledon-Titel nach 2004 an.

Der Mettlacher Benjamin Becker nimmt sein Match gegen den an Nummer 28 gesetzten Tschechen Radek Stepanek am Donnerstag beim Stand von 2:6, 6:5 wieder auf. Top-Ten-Spielerin Angelique Kerber aus Kiel konnte ihr Duell mit der Russin Jekaterina Makarowa wegen einer langen Regenpause in London gar nicht erst beginnen. (dpa)