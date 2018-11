Der für die Los Angeles Dodgers spielende Südkoreaner Hyun-Jin Ryo holt zum Wurf aus. Foto: Paul Buck (dpa)

Der siebenmalige Meister Boston qualifizierte sich durch einen 3:1-Heimsieg gegen die Baltimore Orioles neun Spieltage vor Ende der Vorrunde zum ersten Mal seit 2009 wieder für die K.o.-Runde.

Die Dodgers sind ebenfalls zum ersten Mal seit vier Jahren wieder in der entscheidenden Meisterschaftsphase dabei. Die Kalifornier schafften durch einen 7:6-Erfolg bei Divisionsrivale Arizona Diamondbacks den Sprung in die Playoffs. Insgesamt erreichen zehn Mannschaften die am 1. Oktober beginnende K.o.-Runde.