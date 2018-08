Schmerzen (dpa)

"Ich habe so extreme Rückenschmerzen, dass ich mein Bein nicht mehr gescheit heben kann. Wie soll man dann schnell Ski fahren?", sagte Hölzl, die sich den Traum von den Heim-Weltmeisterschaften unbedingt hatte erfüllen wollen. "Ich habe lange überlegt und es dann probiert. Aber mehr als probieren war es nicht..."

Beim zweiten Durchgang ging Hölzl als 20. des ersten Laufs nicht mehr an den Start - "und somit ist auch die Saison beendet". Die zweimalige Weltcup-Siegerin mag und kann nicht mehr. Schon am frühen Morgen hatte sie den Teamkollegen Leid getan. "Ich bin mit ihr mit der Gondel raufgefahren, sie konnte weder aufrecht gehen noch ordentlich sitzen. Das ist wirklich tragisch", sagte Maria Riesch. "Sie laboriert da jetzt schon so lange rum und ich drücke ihr alle Daumen, dass da hoffentlich bald das Heilmittel gefunden wird und sie wieder normal ihrem Sport nachgehen kann."

Niedergeschlagen stand Hölzl, bis zu ihren vielen Beschwerden als Musterbeispiel für Athletik geltende Skirennfahrerin, vor den Reportern. Für die Ursachen ihrer Leiden weiß sie keine Antwort.

"Wenn man nicht mal zehn Minuten laufen kann, ohne dass man sich drei Tage danach nicht aus dem Bett bewegen kann, dann kann was nicht richtig sein", verriet Hölzl das ganze Ausmaß der Qualen. "Ich weiß selber nicht wie oder was man dagegen tun kann oder wie es weiter geht, weiß ich nicht, vielleicht... ich will momentan auch gar keinen Doktor oder irgendwas mehr sehen - mir steht es hier" sagte die verzweifelte 26-Jährige und verlieh den Worten mit der rechten Hand Nachdruck. "Ich brauch' eine Auszeit."

Die Disziplinweltcup-Gewinnerin des Vorjahres war in den vergangenen Wochen "in ganz Deutschland unterwegs". Hier fielen Worte wie "Rheuma-Werte", dort waren es zurückliegende Trainings-Unfälle, der Nächste mutmaßte Ernährungs-Dinge und und und. "Aber im Prinzip hat man es nicht in den Griff gekriegt. Jetzt stehe ich wieder hier mit so extremen Schmerzen wie es vor vier Wochen war - was soll ich noch sagen?"

Nach einer Linderung hatte sie auf einen WM-Start gehofft und dafür "auf die Zähne" gebissen. Aber wirklich besser war nichts geworden. "Natürlich wird es leichter, wenn man vier Wochen auf der Couch liegt und die Füße hoch lagert." Aber nach der Hangbefahrung von Mittwoch waren die Schmerzen wieder zurückgekehrt.

Dass es im WM-Winter trotzdem noch zu drei Podestplätzen im Weltcup gereicht hatte, gleicht im Nachhinein ebenso einem kleinen sportlichen Wunder wie "nur" 2,36 Sekunden Rückstand am Donnerstag auf die Spitze. Denn Hölzl hatte sich ja nicht nur die Wochen vor der WM, sondern schon durch die Saisonvorbereitung gequält. "Ich muss schauen, dass ich wieder gesund werde, richtig gesund. Ich meine nicht nur den Rücken, sondern da hängt ja auch die ganze Sommergeschichte dran." (dpa)