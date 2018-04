Bundesadler (dpa)

«Ich gehe mit voller Energie in die Saison, aber ich gehe sie nicht an, als ob es die letzte wäre. Ich bin immer noch Skispringer mit Leib und Seele. Mit dem Thema Karriereende beschäftige ich mich nicht. In meinem fortgeschrittenen Alter plane ich zwar nicht mehr für fünf Jahre, aber die nächste Saison ist auch vorstellbar», sagte Schmitt vor dem Heim-Auftritt am Wochenende beim Sommer-Grand-Prix in Hinterzarten.

Um sein Pulver nicht vorzeitig zu verschießen, hat der 32-Jährige als Reaktion auf die körperlichen Defizite im Vorjahr nur drei Auftritte im Sommer geplant - nach Hinterzarten will er noch in Einsiedeln (15. August) und in Klingenthal (3. Oktober) starten. «Er muss seinen Körper gezielt über einen längeren Zeitraum aufbauen. Für ihn zählt, dass er im Winter voll belastbar ist», sagte Bundestrainer Werner Schuster der Nachrichtenagentur dpa.

Obwohl der Weltverband FIS den Body-Mass-Index (BMI) um 0,5 Punkte angehoben hat, die Springer also etwas schwerer sein dürfen als bisher, ist Schmitts Grundproblem immer noch nicht gelöst. Hat er sein Idealgewicht, kann er weit springen, aber nicht in vollem Umfang trainieren. Also schleppt der 32-Jährige in der Vorbereitung ein paar Pfunde zu viel mit sich herum, was sich im Wettkampf negativ auswirkt. «Sein Zustand ist besser als im Vorjahr, aber im Leistungsstand hinkt er etwas hinterher. Er ist derzeit zu schwer und hat kein Top-Ten-Niveau», meinte Schuster.

Für Schmitt kein Grund zur Aufregung. «Das optimale Körpergewicht ist eine Gratwanderung, die mir im Vorjahr nicht so gut gelungen ist wie erhofft. Damals war ich nicht belastbar. Jetzt trainiere ich mit einem deutlich höheren Körpergewicht und konnte gut arbeiten. Deshalb mache ich mir keine Sorgen darüber», sagte der Olympia-Zweite mit der Mannschaft.

In der Vorsaison hatte Schmitt oft über Müdigkeit geklagt und nach der Vierschanzentournee eine fast einmonatige Wettkampfpause einlegen müssen. «Dieses Jahr kommt mir die BMI-Erhöhung sicher zugute», meinte er. Er ist überzeugt, dass der eingeschlagene Weg der Richtige ist. Dazu zählt auch eine neue Bindung, an der Schmitt momentan experimentiert. «Ich denke, bis zum Winter werde ich ein funktionierendes System haben.»

Schuster bestärkt Schmitt in dessen Zuversicht: «Martin ist auf einem guten Weg.» Mit Freude hat der Coach registriert, dass der Routinier sich noch einmal voll reinkniet und auch offen für Neues ist. «Wir haben einen Ernährungswissenschaftler ins Team geholt, da hat er volles Vertrauen», berichtete Schuster. Auch er setzt auf den Faktor Zeit: «Im Winter muss alles funktionieren. Da heißt es: Hopp oder topp.» (dpa)