Daniela Schreiber räumte in St. Petersburg ab. Foto: Hannibal (dpa)

Sie vertrat dabei Kurzbahn-Europameisterin Britta Steffen (Berlin), die nach ihrem Erfolg 24 Stunden zuvor über die 50 Meter Freistil (24,17) leicht angeschlagen war und auf einen weiteren Start verzichtet hatte. Daniela Schreiber hatte am Vortag bereits die 200 Meter Freistil in 1:56,55 Minuten beim "Wladimir-Salnikow-Cup" gewonnen.

Einen weiterer deutscher Erfolg gelang Kurzbahn-Europameisterin Theresa Michalak (Halle/Saale) mit 1:00,52 Minuten über ihre Spezialdistanz 100 Meter Lagen. Zuvor hatte sie bereits dritte Ränge über 50 Meter Brust (31,12 Sekunden) und 100 Meter Schmetterling (59,27) belegt.

Ein Sieg gelang dem Russen Danil Isotow über 200 Meter Freistil. Mit 1:42,83 Minuten war er bei seinem Sieg immerhin 9/100 Sekunden schneller, als sein Rivale Paul Biedermann aus Halle/Saale bei seinem Titelgewinn bei der Kurzbahn-EM vor einer Woche in Stettin. Während der Russe in der polnischen Hafenstadt nicht am Start war, fehlte Biedermann in Russland. (dpa)