Der Slowene Luka Mezgec hat auch auf der 2. Etappe der Katalonien-Rundfahrt gesiegt. Foto: Toni Albir (dpa)

Der 25 Jahre alte Slowene gewann nach 171 Kilometern den Massensprint in Girona und verteidigte seine Spitzenreiter-Position in diesem hochklassig besetzten Rennen in Nordspanien. Bester deutscher Radprofi in Girona war Marcus Burghardt auf Rang fünf.

Die dritte Etappe mit der ersten Bergankunft wird am folgenden Tag eine Änderung im Gesamtklassement ergeben. Die Tour-de-France-Sieger Alberto Contador (Spanien) und Christopher Froome (Großbritannien) haben den Gesamtsieg im Visier.

Sky-Profi Richie Porte (Australien), der Helfer des amtierenden Toursiegers Froome, gab das Rennen bei strömendem Regen auf, genau wie der erkrankte Routinier Danilo Hondo.