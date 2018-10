Trendsport

Snooker-Ikone O'Sullivan kehrt zurück

London (dpa) - Snooker-Ikone Ronnie O'Sullivan will nach einer fast einjährigen Auszeit bald sein Comeback feiern. Er werde als Titelverteidiger bei der Weltmeisterschaft im April in seiner englischen Heimat Sheffield starten, gab der 37-Jährige in London bekannt.