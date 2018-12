Ramona Hofmeister wurde Dritte in Winterberg. Foto: Marius Becker (dpa)

Vor heimischem Publikum gewann sie in Winterberg am Sonntag das kleine Finale im Parallel-Slalom gegen Ladina Jenny aus der Schweiz und wurde Dritte.

"Total gut. Es sind so viele Leute gekommen zum Zuschauen. Es war total cool", sagte sie nach dem Erfolg in der ARD. Anke Karstens belegte Rang zwölf, Melanie Hochreiter wurde auf Platz 15 gewertet. Bei den Herren gelang Stefan Baumeister auf Platz 16 das beste Resultat aus deutscher Sicht. Die Siege gingen an Edwin Coratti aus Italien und Alena Zawarzina aus Russland. (dpa)