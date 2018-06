Daniel Deußer auf Cornet d'Amour. Foto: Bjorn Larsson Rosvall (dpa)

"Das ist kein Fingerzeig für Rio", sagte Bundestrainer Otto Becker in Aachen. Am Donnerstag im Nationenpreis reiten für Deutschland: Meredith Michaels-Beerbaum mit Fibonacci, Ludger Beerbaum mit Casello, Marcus Ehning mit Pret a tout und Christian Ahlmann mit Epleaser. Aachen ist für die deutschen Reiter die letzte Olympia-Sichtung.

Von den ursprünglich für Rio vorgesehenen Pferden fallen Ahlmanns Codex One und Deußers Cornet d'Amour aus. Beide sind nicht fit genug. Ahlmann hat in Taloubet und Epleaser noch zwei Olympia-Kandidaten. Deußer setzt auf First Class, den er in Aachen in den Einzelprüfungen reitet. Der Bundestrainer wird spätestens am Montag festlegen, welche vier Paare in Rio starten werden und wer Ersatzmann ist. (dpa)