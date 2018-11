Golf

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

St. Andrews lässt über Aufnahme von Frauen abstimmen

London (dpa) - Der Royal & Ancient Golfclub St. Andrews in Schottland will im September darüber abstimmen lassen, ob in Zukunft zum ersten Mal in der 260-jährigen Geschichte auch Frauen als Mitglieder zugelassen werden. Das gab der Club bekannt.