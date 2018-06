Das Preisgeld der US Open wurde um 10 Prozent angehoben. Foto: Andrew Gombert (dpa)

"Wir sind stolz darauf, dass die diesjährigen US Open das höchste Preisgeld in der Tennis-Geschichte bieten werden", sagte Katrina Adams, Vorsitzende des US-Tennisverband USTA.

Allein die Einzel-Sieger bei den Herren und Damen erhalten jeweils 3,5 Millionen Dollar. Zum Vergleich: Andy Murray und Serena Williams kassierten für ihre Erfolge in Wimbledon am vergangenen Wochenende jeweils 2,65 Millionen Dollar. Das Turnier in New York findet vom 29. August bis zum 11. September statt. (dpa)