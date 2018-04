Pferdesport

Thieme verpasst Sieg im Eine-Million-Dollar-Springen

Ocala (dpa) - Vorjahressieger André Thieme hat den erneuten Erfolg im Eine-Million-Dollar-Springen von Ocala verpasst. Der 40 Jahre alte Springreiter aus Plau am See kam in Florida im Sattel von Contanga wegen eines Abwurfes nicht ins Stechen und ritt auf Platz 14.