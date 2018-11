Der Schweriner SC trifft zum Saisonauftakt auf den Dresdner SC. Foto: Friso Gentsch (dpa)

Bei den Frauen muss Titelverteidiger Schweriner SC gleich zum Auftakt beim Vizemeister Dresdner SC antreten. Danach treffen die Schwerinerinnen auf die Roten Raben Vilsbiburg und den VC Wiesbaden.

Bei den Männern empfängt der deutsche Meister BR Volleys am ersten Spieltag den Pokalsieger Generali Haching. Die Hauptrunde endet am 12. März 2014, die Playoffs beginnen am 15. März 2014. Die Finalserien «best-of-five» starten jeweils am 26. April 2014.