Andre Greipel und Mark Cavendish (r) fahren bei den Cyclassics in Hamburg. Foto: Yorick Jansens (dpa)

«Es ist wohl das beste Feld, das wir jemals bei den Cyclassics hatten», sagte Cheforganisator Frank Bertling am Donnerstag in der Hansestadt. Lediglich der zweifache Sieger Tyler Farrar wird nicht in Hamburg fahren. «Uns spielt sicher in die Karten, dass die Vuelta dieses Jahr noch schwerer wird und die Fahrer auch die WM Mitte September noch im Blick haben», sagte Renndirektor Erik Zabel.

Neben dem Elitefeld werden sich zudem 22 000 Jedermänner auf die Distanzen von 55, 100 und 155 Kilometern begeben. Auf der kurzen Distanz tritt auch Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste für einen guten Zweck in die Pedale. Ebenso radelt Hamburgs Innen- und Sportsenator Michael Neumann (SPD) mit.