Olympia

Turnen: Boy startet bei zweiter Olympia-Qualifikation

Cottbus. Mehrkampf-Vizeweltmeister Philipp Boy wird am Samstag bei der zweiten Olympia-Qualifikation des Deutschen Turner-Bundes in Frankfurt/Main wie geplant an den Start gehen. "Ich bin zwar nicht beschwerdefrei, aber mir geht es deutlich besser", sagte der 24-Jährige aus Cottbus.