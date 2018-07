Angeschlagen (dpa)

Der 19 Jahre alte Power Forward, der in der vergangenen Woche beim Draft als Nummer eins von den New Orleans Hornets verpflichtet worden war, hat sich im Training den Fuß verstaucht und muss bis zu zwei Wochen pausieren.

US-Coach Mike Krzyzewski hat Davis aber noch nicht abgeschrieben. "Es gibt noch keine definitive Entscheidung", sagte Krzyzewski, der Davis am Freitag zum Auftakt der Vorbereitung in Las Vegas erwartet. Zuletzt hatten die Amerikaner bereits einige prominente Absagen zu verkraften. So werden Chris Bosh und Dwyane Wade vom NBA-Champion Miami Heat nicht für das US-Team bei den Sommerspielen in der englischen Hauptstadt spielen. (dpa)