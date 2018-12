Losglück (dpa)

Die Auswahl von Bundestrainer Giovanni Guidetti muss beim Turnier Anfang Mai in Ankara zunächst gegen Gastgeber Türkei, Bulgarien und Kroatien antreten, teilte der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) mit. Nur der Sieges des Turniers löst das Ticket für London.

"Zum Einspielen haben wir die bestmögliche Gruppenkonstellation bekommen", freute sich Nationalspielerin Corina Ssuschke-Voigt. "Das ist natürlich sehr gut für uns, aber so werden wir im Überkreuzspiel auf jeden Fall auf einen Favoriten treffen, Russland oder Serbien."

Sollten die DVV-Frauen in der Türkei nicht gewinnen, müssen sie darauf hoffen, dass Weltmeister Russland oder Europameister Serbien das Turnier gewinnt. Dann hätte Guidettis Auswahl von Mitte Mai an in Tokio noch eine letzte Qualifikationschance für die Sommerspiele. (dpa)