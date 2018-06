Weltcup

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Vonn trainiert nach Klinik-Aufenthalt wieder

Vail/USA (dpa) - Lindsey Vonn hat nach ihrem Klinik-Aufenthalt erstmals wieder auf Schnee trainiert. Die Abfahrts-Olympiasiegerin absolvierte am Sonntag nach Wochen Pause wieder erste Schwünge durch Tore. Vonn hatte sich von Montag bis Mittwoch in einem Krankenhaus in Vail wegen Beschwerden im Magen-Darm-Bereich behandeln lassen. Durch ihre Krankheit soll die amerikanische Gesamtweltcupsiegerin mehrere Kilogramm an Körpergewicht verloren haben, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA. Ob Vonn bei den nächsten Weltcuprennen am kommenden Wochenende in Aspen im US-Bundesstaat Colorado wieder starten kann, ist unklar.