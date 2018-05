Abraham

Weltmeister Abraham: «Noch rund sechs Kilo zu viel»

Hoppegarten (dpa) - Box-Weltmeister Arthur Abraham geht zuversichtlich in die entscheidende Vorbereitungsphase für seine zweite Titelverteidigung im Supermittelgewicht gegen Ex-Champion Robert Stieglitz am 23. März in Magdeburg.