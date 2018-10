Der US-amerikanische Kugelstoßer Ryan Whiting gewinnt in Potsdam. Foto: Ralf Hirschberger (dpa)

In Finale nach K.o.-System bezwang er vor rund 1000 Zuschauern den Tschechen Thomas Stanek, der einen ungültigen Versuch hatte.

Der zweifache Weltmeister David Storl war bei der ersten Auflage nicht am Start; der 24 Jahre alte Leipziger kündigte aber seine Teilnahme an den deutschen Hallenmeisterschaften am 21./22. Februar in Karlsruhe an. Er hatte zuletzt im Training noch über Schmerzen nach seiner Knieoperation im September geklagt. Storl stieß nur einmal zum Spaß für die Zuschauer - aus dem Stand immerhin 18 Meter.