Wimbledon

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Wimbledon erhöht Preisgeld um fünf Prozent

Das Grand-Slam-Tennisturnier in Wimbledon erhöht in diesem Jahr das Preisgeld um fünf Prozent. Das gaben die Organisatoren der bedeutenden Rasen-Veranstaltung in London bekannt.