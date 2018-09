Podest (dpa)

Im eigentlich unterlegenen und privat eingesetzten Imperial Toyota schaffte es das Duo aufs Podest. "Erst in dem Moment, in dem man die letzte Zeitkontrolle erreicht, fällt die immense Anspannung der letzten Wochen mit einem Schlag von einem ab und man empfindet stattdessen die pure Erleichterung und Freude", meinte von Zitzewitz nach der 29 Kilometer langen finalen Wertungsprüfung am Sonntag. "Wir haben die Erwartungen bei weitem übertroffen", sagte der mehrfache ehemalige deutsche Enduro-Meister und verneigte sich vor seinem "unfassbar motivierten Team".

Nach weit über 7000 Kilometern machten die Sieger von 2009 auch einen Dreifacherfolg des X-raid-Teams zunichte. Die Mannschaft aus dem hessischen Trebur hatte dennoch im Ziel in Lima allen Grund zur Freude: Rekordgewinner Stéphane Peterhansel feierte seinen Jubiläumssieg. "Wenn man bedenkt, wie hart es ist, die Dakar zu gewinnen, ist es unglaublich, dass ich es zehnmal geschafft habe", sagte er. Nach der "langen Zeit" seit seinem Erfolg 2007 sei der Erfolg in Südamerika eine große Erleichterung. "Er rangiert unter meinen größten Triumphen."

Seinen vierten Sieg nach sechs Motorraderfolgen machte Peterhansel mit rund 40 Minuten Vorsprung auf sein spanischen Teamkollegen Joan Roma perfekt. Beide waren jeweils in einem Mini unterwegs. "Es ist der von uns langersehnte Sieg", sagte Team-Manager Sven Quandt.

In der Motorradwertung brachte der Franzose Cyril Despres seinen Vorsprung nach der vorletzten Etappe souverän ins Ziel. Sein ärgster Widersacher, Marc Coma, hatte sich am Samstag verfahren und zudem über technische Probleme geklagt. Im Dauerduell der beiden führt Despres nun mit vier Dakar-Siegen vor dem dreimaligen Gewinner Coma. "Das war ohne den geringsten Zweifel die schwerste Dakar, die ich gefahren bin", sagte Despres: "Dieser Sieg ist ein ganz spezieller."

Bei allem Jubel zum Schluss dürfen die schrecklichen Nachrichten vor allem zu Beginn der vierten Auflage in Südamerika nicht vergessen werden. Gleich zum Auftakt war Motorradpilot Jorge Martínez Boero aus Argentinien tödlich verunglückt. Es folgten weitere schlimme Unfälle, teilweise waren es Kollisionen mit Tieren, teilweise wurden die Fahrer Opfer der Strapazen. Insgesamt forderte die Dakar seit ihrer ersten Austragung 1979 rund 60 Todesopfer.

Gefahr und Unglück auf der einen Seite, Abenteuer und sportliche Meriten auf der anderen. So wie für Zitzewitz und seinen Partner de Villiers. Dreimal wurde sie Etappendritter, einmal -zweiter. Der nur wegen seines Einspruchs noch mitfahrende NASCAR-Star Robby Gordon aus den USA kam im bulligen Hummer trotz des Siegs auf der letzten Etappe im Klassement nicht mal in Reichweite. Vorjahressieger Nasser Al-Attiyah aus Katar hatte mit dem zweiten Hummer nach einem technischen Defekt bereits auf der neunten Etappe aufgegeben.

Von Zitzewitz, dessen Motorsport-Karriere auf zwei Rädern begann, ließ sich im wahrsten Sinne nicht vom Weg abbringen. Der Karlshofer navigierte seinen Piloten sicher durch das peruanische Dakar-Neuland mit unberechenbaren Dünen. Am Ende betrug der Vorsprung auf Platz Platz vier fast eine Stunde.

Gesamtsieger Peterhansel war - wie zu erwarten - für das Toyota-Gespann allerdings zu weit weg. Nach der vierten Etappe übernahm der Franzose die Führung und gab sie nicht mehr ab. Fünf Tageswertungen und damit deutlich mehr als ein Drittel entschied er für sich, ehe sich der zehnmalige Dakar-Gewinner in Lima gebührend feiern ließ. "Es wird schwer, diesen Rekord zu schlagen", meinte Peterhansel. (dpa)