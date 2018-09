Pascal Ackermann vom Team Bora-hansgrohe jubelt über seinen Sieg beim Eintagesrennen. Foto: David Stockman/BELGA (dpa)

Der Fahrer des deutschen Bora-hansgrohe-Teams bezwang im Sprint den Franzosen Arnaud Demare. Am Vortag hatte Ackermann bereits die Brussels Cycling Classic rund um Brüssel gewonnen. „Ich bin sehr glücklich über meinen Sieg hier in Brüssel, denn es ist mein erster Sieg auf belgischem Boden. Ich hoffe, dass ich hier in Zukunft noch mehr Erfolge erzielen kann“, sagte er. (dpa)