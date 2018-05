Der Südkoreaner Chung Hyeon muss auf die French Open verzichten. Foto: Angelika Warmuth (dpa)

Zuvor musste der Weltranglisten-20. deswegen auch für das letzte Vorbereitungsturnier in Lyon passen. Bei den Australian Open im Januar war Chung überraschend bis ins Halbfinale vorgestoßen, musste dort aber wegen Blasen an den Füßen gegen den späteren Sieger Roger Federer aufgeben. Die French Open sind das zweite Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison und beginnen am Sonntag in Paris. (dpa)