Mona Barthel steht im Achtelfinale von Nürnberg. Foto: Pablo Gianinazzi/KEYSTONE/TI-PRESS (dpa)

Die Neumünsteranerin setzte sich mit 7:5, 6:3 durch, nachdem die Partie am Abend zuvor wegen Regens nach dem ersten Satz abgebrochen worden war. Nach 1:43 Stunden hatte sich die Weltranglisten-122. gegen ihre um 64 Plätze besser positionierte Fed-Cup-Teamkollegin aus der Nähe von Hamburg durchgesetzt.

Barthel trifft nun auf Titelverteidigerin Kiki Bertens aus den Niederlanden, die problemlos in das Achtelfinale eingezogen war.

Bei dem mit 250.000 US-Dollar dotierten Sandplatzevent war die deutsche Mitfavoritin Julia Görges überraschend schon in der ersten Runde gescheitert. Am Dienstag spielte noch Andrea Petkovic gegen Sorana Cirstea aus Rumänien sowie die topgesetzte Amerikanerin Sloane Stephens um den Einzug in die Runde der besten 16. (dpa)