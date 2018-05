LeBron James (r) stiehlt Serge Ibaka den Basketball aus der Hand. Foto: Tony Dejak/AP (dpa)

Der 33-jährige James war mit 29 Punkten und elf Assists erneut der Leistungsträger beim Heimsieg seines Teams. Zusätzlich holte er acht Rebounds. Kevin Love steuerte 23 Punkte bei. Torontos Jonas Valančiūnas war mit 18 Zählern der erfolgreichste Punktesammler bei den Gästen. Die Cavs gewannen die Best-of-Seven-Serie am Ende deutlich mit 4:0. Clevelands Gegner im Finale der Eastern Conference steht allerdings noch nicht fest.

Die Philadelphia 76ers konnten nämlich den ersten Matchball der Boston Celtics abwehren. Die 76ers besiegten die Celtics im vierten Spiel der Zweitrunden-Serie 103:92 (47:43). Philadelphias Dario Šarić war mit 25 Punkten der Topscorer im Spiel. Der Australier Ben Simmons kam auf 19 Punkte und 13 Rebounds. Bei den Gästen aus Massachusetts war Jayson Tatum mit 20 Punkten am erfolgreichsten. Durch den Heimerfolg konnten die 76ers den Rückstand in der Best-of-Seven-Serie auf 1:3 verkürzen. Mit einem Heimsieg in Spiel fünf am Mittwoch könnten die Celtics jedoch das Halbfinal-Ticket lösen. (dpa)