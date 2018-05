College-Meisterschaft

Basketball-Talent Wagner mit Michigan im Viertelfinale

Basketball-Talent Moritz Wagner hat mit den Michigan Wolverines das Viertelfinale um die College-Meisterschaft in den USA erreicht. Das Team der University of Michigan setzte sich im Achtelfinale in Los Angeles mit 99:72 (52:28) gegen Texas A&M durch.