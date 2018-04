Trifft mit Berlin auf seinen Ex-Club Friedrichshafen. Volleys-Trainer Stelian Moculescu. Foto: Soeren Stache (dpa)

Bei ihrem Dauerrivalen VfB Friedrichshafen siegte die Mannschaft des langjährigen VfB-Trainers Stelian Moculescu mit 3:1 (22:25, 25:21, 25:22, 25:19). Der Erfolg für die Gäste war überraschend, weil der Vorrunden-Erste aus Friedrichshafen in dieser Saison bislang alle fünf Bundesliga-, Pokal- und Champions-League-Duelle mit den Berlinern gewonnen hatte. Das zweite Spiel dieser Finalserie findet am 29. April in Berlin statt. Wer als Erster drei von maximal fünf Spielen gewonnen hat, ist neuer deutscher Meister.