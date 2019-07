Bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in Hamburg haben alle sechs deutschen Teams es in die K.o.-Phase geschafft, auch die Bremerin Kim Behrens mit ihrer Partnerin Cinja Tillmann.

Die beiden hatten nur knapp die direkte Qualifikation verpasst, nachdem sie in einem engen Match gegen Kanada (Heather Bansley und Brandie Wilkerson) 1:2 (21:14 ,19:21, 13:15) verloren. Als beste Gruppendritte qualifizierten sie sich dennoch für die nächste Runde.

Jetzt wird es ernst: Zum ersten internen deutschen Kräftemessen kommt es gleich in der Runde der besten 32 Teams zwischen Karla Borger/Julia Sude (Stuttgart) und Kim Behrens/Cinja Tillmann (Münster). Ab 15 Uhr treffen beide Teams auf dem Center Court am Hamburger Rothenbaum aufeinander. Das ergab die Auslosung am Dienstag. Borger, Vizeweltmeisterin von 2013, und ihre neue Partnerin Sude haben alle drei Gruppenspiele gewonnen.

Ludwig/Kozuch doch noch WM-Gruppensieger

Kim Behrens ehemalige Partnerin Sandra Ittlinger und ihre Partnerin Chantal Laboureur müssen heute um 16 Uhr gegen die US-Amerikanierinnen Sponcil/Claes aufschlagen.

Laura Ludwig und Margareta "Maggie" Kozuch spielen am Mittwoch (17 Uhr) im Sechzehntelfinale gegen die Amerikanerinnen Summer Ross/Sarah Hughes. Das US-Duo kann bisher einen Sieg auf der Welttour beim Vier-Sterne-Turnier in Moskau 2018 als größten Erfolg vorweisen.

In ihrer Gruppe hatten sich Ludwig/Kozuch doch noch den Spitzenplatz gesichert. Das prominente deutsche Nationalteam, das ein halbes Jahr nach seiner Neugründung noch um Stabilität ringt, bezwang zum Vorrundenabschluss die Außenseiter Tochukwu Nnouruga und Francisca Ikhiede aus Nigeria ohne Probleme mit 2:0 (21:10, 21:9) und brauchte dazu lediglich 33 Minuten. (mit dpa)

Die ARD zeigt alle drei Spiele ab 15 Uhr im Livestream.