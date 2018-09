Routinier Nico Bettge ist deutscher Meister im Kanuslalom 2018. Foto: Jan Woitas (dpa)

WM-Starterin Herzog setzte sich im Kanupark Markkleeberg im Einer-Canadier gegen ihre Teamkollegin Lena Stöcklin und Jasmin Schornberg aus Hamm durch. Bei den Männern war im Canadier Routinier Bettge nicht zu stoppen. Der Lokalmatador gewann vor Gregor Kreul aus Schwerte und seinem Vereinskollegen Lennard Tuchscherer.

Im Kajak-Einer der Männer gewann der Augsburger Samuel Hegge vor Stefan Hengst aus Hamm und Thomas Strauss aus Augsburg. Bei den Frauen ging der Titel an die Augsburgerin Elena Apel. Platz zwei sicherte sich Schornberg vor Anna Faber. Bei den Weltmeisterschaften vom 25. bis 30. September in Rio de Janeiro ruhen die deutschen Medaillenhoffnungen vor allem auf Ricarda Funk und Sideris Tasiadis, die nicht am Start waren.