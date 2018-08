Ex-Rad-Weltmeister

Cavendish an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt

Radprofi Mark Cavendish ist erneut an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt. Der Weltmeister von 2011 dürfte damit in dieser Saison sportlich nicht mehr in Erscheinung treten können.