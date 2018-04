LeBron James von den Cleveland Cavaliers war mit 32 Punkten und 13 Rebounds bester Spieler im Spiel gegen Indiana Pacers. Foto: Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal via Zuma (dpa)

Der 33-jährige James war mit 32 Punkten und 13 Rebounds der Leistungsträger beim Sieg seiner Cavs. Kyle Korver steuerte 18 Zähler zum Erfolg bei. Im Team der Pacers war Domantas Sabonis mit 19 Punkten am erfolgreichsten. In der Best-of-Seven-Serie steht es nach Clevelands Auswärtserfolg 2:2-Unentschieden. Spiel fünf wird am Mittwoch in Cleveland ausgetragen.

Meister Golden State Warriors unterlag gegen die San Antonio Spurs 90:103 (42:56). Kevin Durant konnte die erste Playoff-Niederlage der Kalifornier trotz seiner 34 Punkte nicht verhindern. Der 29-Jährige holte zusätzlich 13 Rebounds. Für die Gastgeber überzeugte LaMarcus Aldridge mit 22 Punkten und zehn Rebounds. Der Titelverteidiger liegt in der Erstrunden-Serie aktuell mit 3:1 in Führung. Das fünfte Spiel ist für Dienstag im kalifornischen Oakland angesetzt.

Die Washington Wizards konnten mit einem 106:98 (40:51)-Heimerfolg gegen die Toronto Raptors ihre Erstrunden-Serie auf 2:2 nach Spielen ausgleichen. Die kanadische Metropole Toronto ist der Austragungsort für Spiel fünf am Mittwoch. (dpa)