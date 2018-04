Bostons Greg Monroe (unten) und Tyler Dorsey von den Atlanta Hawks kämpfen im zweiten Viertel um den Ball. Foto: Michael Dwyer/AP (dpa)

Die Texaner mussten sich den Philadelphia 76ers mit 97:109 (48:61) geschlagen geben. Der 39-jährige Würzburger, der erst kürzlich am linken Knöchel operiert worden war, steht den Mavs in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung. Landsmann Maxi Kleber überzeugte bei der Auswärtsniederlage mit elf Punkten und zehn Rebounds. Für den 26-jährigen Würzburger war es das erste Double-Double seiner NBA-Karriere.

Vor dem letzten Spiel der regulären Saison belegt Dallas mit 24 Siegen und 57 Niederlagen weiter den drittletzten Platz in der Western Conference. Die Mavs haben auch im zweiten Jahr in Serie den Einzug in die Playoffs verpasst.

Die Atlanta Hawks feierten hingegen ohne Jungstar Dennis Schröder den zweiten Sieg nacheinander. Das Team aus Georgia besiegte die Boston Celtics 112:106 (49:58). Der 24-jährige Brauschweiger Schröder fällt aufgrund einer Knöchelverletzung bis zum Saisonende aus. Bostons 26-jähriger Nationalspieler Daniel Theis fehlt seinem Team ebenfalls bis nach der Spielzeit. Er hatte im vergangenen Monat einen Meniskusriss erlitten. Die Hawks bleiben mit 24 Siegen und 57 Niederlagen das schlechteste Team in der Eastern Conference. Boston liegt mit 54 Siegen und 26 Niederlagen auf dem zweiten Platz im Osten. (dpa)