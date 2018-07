Kerber, Görges und Co.

Das bringt der Tag in Wimbledon

In Wimbledon werden am sogenannten Manic Monday alle Achtelfinal-Partien bei Damen und Herren ausgespielt. Von den anfangs 15 deutschen Tennisprofis sind nur noch Angelique Kerber und Julia Görges dabei. Beide gehen favorisiert in ihre Partien.