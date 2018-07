EM in Glasgow

Degenkolb und Greipel führen deutsches Aufgebot an

Glasgow (dpa) - Tour-de-France-Etappensieger John Degenkolb und der am vergangenen Donnerstag ausgeschiedene Sprinter André Greipel führen das deutsche Aufgebot bei der Rad-EM in Glasgow an.