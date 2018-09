Grand-Slam-Turnier

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Del Potro und Serena Williams im Halbfinale der US Open

Der Tennis-Weltranglisten-Dritte Juan Martin del Potro steht als erster Spieler im Halbfinale der US Open. Auch die sechsmalige Siegerin Serena Williams hat die Runde der letzten vier Spielerinnen in New Yorkerreicht.