Deutsche Bahn-Radsportler fahren viermal um Platz drei

Mit ihrer neuen Partnerin Emma Hinze aus Cottbus ist Miriam Welte in das kleine Finale der Teamsprinterinnen bei der Bahnrad-EM in Glasgow eingezogen. Auch die Teamsprint-Männer und beide Verfolger-Teams wahrten ihre Medaillenchance und stehen in den kleinen Finals.