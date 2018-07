Die Europameisterschaften im Beachvolleyball der Frauen werden im niederländischen Den Haag ausgetragen. Foto: Daniel Reinhardt (dpa)

Das deutsche Duo gewann sein drittes und abschließendes Spiel in der Gruppe G gegen die Norwegerinnen Oda Ulveseth und Ingrid Lunde im Schnelldurchgang mit 2:0 (21:15, 21:12). „Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden und konnten gegen die unerfahrenen Norwegerinnen unsere Routine ausspielen“, sagt Margareta Kozuch.

Auch die an Nummer eins gesetzten Chantal Laboureur und Julia Sude, sind nach ihrer überraschenden Auftaktniederlage weiter im Rennen. Die Titelfavoritinnen belegten in der Gruppe A den dritten Platz, der zum Weiterkommen reichte. Am dritten Wettkampftag hatten Laboureur/Sude spielfrei, weil ihre polnischen Gegnerinnen Kolosinska/Kociolek verletzungsbedingt passen mussten.

Bereits im Achtelfinale als Sieger der Grppe G stehen Kim Behrens und Sandra Ittlinger. Den Sieg im Pool D haben Victoria Bieneck und Isabel Schneider vor Augen, die in Utrecht auch ihren zweiten EM-Auftritt erfolgreich absolvierten. Gegen die Lettinnen Kravcenoka/Graudina gab es einen 2:1 (23:21, 18:21, 15:8)-Erfolg. „Wichtig ist, dass wir das Spiel in der entscheidenden Phase wieder an uns gerissen haben“, sagte Victoria Bieneck. (dpa)