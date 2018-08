Deutschlands Hockey-Damen wollen bei der Weltmeisterschaft in London wieder unter die Top Vier gelangen. Foto: Andreas Gebert (dpa)

Siegtreffer für den Weltranglisten-Elften erzielte Carmen Cano (54. Minute). Für das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger war es nach einer verlustpunktfreien Vorrunde, in der die Deutschen Spanien noch mit 3:1 besiegt hatten, die erste Niederlage. Die „Red Sticks“ treffen nun am Samstag im Halbfinale auf den Sieger der Begegnung Irland gegen Indien. Deutschland hatte zuletzt bei der WM 2010 in Rosario/Argentinien unter den besten vier Nationen gestanden. (dpa)