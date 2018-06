Der Deutschland-Achter hat das Weltcuprennen in Linz vor Olympiasieger Großbritannien und den Niederlanden gewonnen. Foto: Caroline Seidel (dpa)

Beim Zeitfahren am Freitag war Australien schneller, am Samstag waren die Briten im Hoffnungslauf vorn. „Die Leistungsdichte ist gestiegen, das Feld wird enger. Trotzdem haben wir uns durch das schwierige Wochenende gekämpft“, sagte Schlagmann Hannes Ocik aus Schwerin nach dem Erfolg am Sonntag.

Auf einem Nebenarm der Donau gelang dem Achter ein Start-Ziel-Erfolg. „Wir haben an uns geglaubt und unseren Teamgeist beschworen. Das war der Schlüssel zu diesem Willenssieg“, sagte der Dortmunder Maximilian Planer.

Im spannenden Einer-Rennen musste sich Tim Ole Naske aus Hamburg trotz langer Führung mit Platz zwei hinter dem Neuseeländer Robbie Manson begnügen. Der 22 Jahre alte deutsche Meister setzte sich aber im nationalen Vergleich gegen seinen Herausforderer Oliver Zeidler aus Ingolstadt, der Dritter wurde, durch.

„Ich hoffe, dass es jetzt durch ist und ich mich jetzt auf die internationalen Gegner konzentrieren kann“, erklärte Naske. Einen zweiten deutschen Sieg gab es durch den neuformierten Frauen-Doppelvierer vor China und Australien. (dpa)