Tony Martin fährt bei der Tour de France 2018 im Team Katusha-Alpecin. Foto: David Stockman/BELGA (dpa)

DER ERFAHRENSTE: Zum zehnten Mal geht Marcus Burghardt bei einer Frankreich-Rundfahrt an den Start. Im Jahr 2008 gewann der gebürtige Zschopauer in Saint-Étienne eine Etappe. In diesem Jahr soll der 35-Jährige wieder wichtige Helferdienste für Bora-hansgrohe-Kapitän Peter Sagan verrichten.

Andre Greipel fährt bei der Frankreich-Rundfahrt im belgischen Team Lotto Soudal. Foto: David Stockman/BELGA (dpa)

DIE ERFOLGREICHSTEN: Nicht weniger als 25 Etappensiege konnten Kittel (14) und Greipel (11) seit dem Jahr 2011 einfahren. Für die fünf deutschen Erfolge im Vorjahr sorgte Kittel ganz alleine. Bei Kittels Katusha-Alpecin-Teamkollegen Martin stehen immerhin fünf Tageserfolge zu Buche - drei davon im Kampf gegen die Uhr.

DER ÄLTESTE: Mit 36 Jahren ist Marcel Sieberg vom belgischen Team Lotto Soudal der Methusalem unter den diesjährigen deutschen Tour-Startern. Bei seiner neunten Frankreich-Rundfahrt möchte der Bocholter seinem Freund und Teamkollegen Greipel wieder zu einem Tageserfolg verhelfen.

Topsprinter Marcel Kittel ist 2018 Teamkollege von Tony Martin. Foto: Yorick Jansens/BELGA (dpa)

DER EWIGE ZWEITE: Insgesamt sechsmal sprintete John Degenkolb bei seinen fünf Tour-Teilnahmen bereits auf den zweiten Platz - zu einem Etappensieg reichte es für den Klassikerspezialisten aus Oberursel noch nie. Das hofft der 29-Jährige in diesem Jahr zu ändern.

Die deutschen Tour-Teilnehmer im Überblick: