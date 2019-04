Wer in Bremen und Niedersachsen reiten möchten, findet eine Vielzahl von Reitvereinen. (dpa)

Das Glück der Erde, so sagt man, liegt auf dem Rücken der Pferde. Wer reiten lernen möchte oder auch schon Reiterfahrung hat, hat in Bremen, dem Umland (Niedersachsen) und in Bremerhaven viele Reitvereine zur Auswahl. Wir haben vor allem Adressen von Vereinen gesammelt, die eine eigene Reitanlage betreiben. Die meisten besitzen Schulpferde oder -ponies, auf denen Reitunterricht möglich ist. Sie sind deshalb auch für diejenigen geeignet, die kein eigenes Pferd haben.

Diese Reitvereine bieten klassischerweise eine Auswahl von großen Pferden und Ponies, die bei Reitstunden von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen geritten werden können. Meistens wird Dressurreiten gelehrt, manche bieten darüber hinaus Unterricht im Springreiten an. An vielen Vereinen gibt es ein Angebot im Voltigieren; Western- oder Vielseitigkeitsreiten ist dagegen weniger verbreitet.

Die meisten Vereine haben sowohl eine Reithalle als auch einen Platz, auf dem draußen geritten werden kann. Zum Vereinsleben gehören zudem häufig Turniere und teilweise auch Ausritte.

Interaktive Karte der Reitvereine:

Bremen

Hubertus Reitverein (Oberneuland) - Webseite

Reitclub Walle - Webseite

Reitclub Sankt Georg zu Bremen (am Stadtwald und Bürgerpark) - Webseite

Reit- und Fahrclub Niedervieland (Brokhuchting) - Webseite

Reitgemeinschaft Schimmelhof (Osterholz) - Webseite

Reit- und Fahrverein Oberneuland - Webseite

Reitanlage Mahndorf / Reitclub am Deich - Webseiten Verein und Anlage

Bremerhaven

Reitclub Bremerhaven - Webseite

Reitclub Hof Fehrmoor - Webseite

Delmenhorst

Reitstall Pundt - Webseite

Syke

Reitverein Heiligenfelde - Webseite

Reit- und Fahrverein Okel - Webseite

Emtinghausen

Reiterhof Köhler / Eichenhof - Webseite

Weyhe

Reitanlage Schierenbeck - Webseite

Reitverein Sudweyhe - Webseite

Oyten

Pferdezentrum Hof Becker (bietet auch Westernreiten) - Webseite

Stuhr

Reiterverein Stuhr - Webseite

Reit- und Fahrverein Seckenhausen - Webseite

Reitstall Siek - Webseite

Lilienthal

Reitverein Lilienthal - Webseite

Reitverein St. Jürgen (der Verein nutzt die Anlagen des Hofs Tietjen, des Reitstalls Breden, Reitstalls Osmers und Reitstalls Poppe) - Webseite

Ganderkesee

Reitverein Ganderkesee - Webseite

Reitverein Gruppenbühren - Webseite

Reitverein Hohenböken - Webseite

Reit- und Fahrverein Schönemoor - Webseite

Reitsportverein Schierbrok (auf der Reitanlage Hof Tapken) - Webseite

Hude

Reitclub Hude - Webseite

Reit- und Fahrverein Holle-Wüsting - Webseite

Schwanewede

Reitclub General Rosenberg (mit Centaura Reitakademie Kirsten Stier) - Webseite

Pferdehof Am Brink (Reit- und Showverein) - Webseite

Reitgemeinschaft Auetal - Webseite

Pferdesportgemeinschaft Weserschwan - Facebook-Seite

Osterholz-Scharmbeck

Reit- und Fahrverein Scharmbeckstotel - Webseite

Reit- unf Fahrclub Pennigbüttel - Webseite

Worpswede

Reiterverein Worpswede und Umgebung - Webseite

Fehlt in dieser Liste ein Reitverein, oder haben Sie einen Hinweis? Dann schreiben Sie uns eine Mail an onlineredaktion(at)weser-kurier.de