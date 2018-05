Dominic Bösel ist Box-Europameister im Halbschwergewicht. Foto (Archiv): Hendrik Schmidt Foto: Hendrik Schmidt (dpa)

Die European Boxing Union (EBU) hatte den Kampf angesetzt, nachdem Karo Murat seinen Titel niedergelegt hatte. Gegen Murat hatte Bösel am 1. Juli 2017 in Dresden durch technischen Knockout in der elften Runde seine bisher einzige Niederlage eingesteckt.