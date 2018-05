Marcel Kittel hat bei Tirreno-Adriatico besonders die ersten beiden Etappen im Visier. Foto: Bernd Thissen (dpa)

Die 53. Auflage der italienischen Traditionsfahrt beginnt am 7. März mit einem Team-Zeitfahren in Lido di Camaiore, danach folgt die Flachetappe nach Follonica.

„Meine besondere Konzentration gilt dem Zeitfahren, der Etappe im Anschluss und der am vorletzten Tag. Fürs Zeitfahren haben wir ja zuletzt im Trainingslager extra trainiert“, sagte Radprofi Kittel am Dienstag vor dem Start.

Der Thüringer, der im vergangenen Jahr bei der Tour de France fünf Etappen gewann, ist in dieser Saison sowohl in Dubai als auch in Abu Dhabi nicht zum Erfolg gekommen. Vor zwei Jahren stand er im erfolgreichen Zeitfahr-Weltmeister-Team von Quick-Step. (dpa)