Hat seinen Vertrag beim DTB verlängert: Herren-Teamchef Michael Kohlmann. Foto: Peter Kneffel (dpa)

„Unser Präsidium hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass wir mit beiden auch im Jahr 2019 weiterarbeiten wollen. Sowohl Michael als auch Jens leisten hervorragende Arbeit“, sagte DTB-Sportdirektor Klaus Eberhard in einem veröffentlichten Beitrag für die Sendung „Tiebreak - das Videomagazin des DTB“.

Kohlmann ist seit Anfang 2015 für die Herren-Auswahl verantwortlich. Er rettete das DTB-Team dreimal vor dem Abstieg aus der Weltgruppe der besten 16 Nationen und führte die Auswahl um Alexander Zverev zuletzt ins Viertelfinale gegen Spanien, das 2:3 verloren ging.

Gerlach trat Anfang des Jahres die Nachfolge von Barbara Rittner an, feierte zum Debüt im Fed Cup einen überraschenden Erfolg in Weißrussland, scheiterte mit dem Damen-Team im Halbfinale dann aber an Tschechien. (dpa)